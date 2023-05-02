Адыгея вошла в десятку лидеров по оттоку рабочего населения в другие регионы в 2022 году

Республика Адыгея вошла в топ-10 регионов по миграции рабочей силы в другие субъекты Российской Федерации, приводит данные аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным аналитиков FinExpertiza, число россиян, работающих за пределами своего родного региона, в 2022 году сократилось на 7,4% по отношению к 2021-му — с 2,85 млн до 2,64 млн человек. Это стало самым низким показателем трудовой миграции между регионами с 2015 года.

Чаще всего из своего региона уезжали на заработки жители Подмосковья (18,5% от всех занятых), Адыгеи (18%), Ленинградской области (15,7%). Как считают аналитики FinExpertiza, это связано с маятниковой, или ежедневной миграцией в соседние субъекты. Из Подмосковья едут в Москву, из Адыгеи — в Краснодарский край, а из Ленинградской области — в Санкт-Петербург.

Также в топ-10 регионов — лидеров по оттоку работающего населения вошли Чувашия (12,9%), Марий Эл (12,1%), Калмыкия (10,3%), Еврейская автономная область (9,8%), Мордовия (9,4%), Башкортостан (8,9%) и Брянская область (8,5%).

При этом наибольшая доля приезжих специалистов в 2022 году наблюдалась в Ямало-Ненецком (34,9%), Ненецком (20,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (19,9%), Москве (18,6%), Чукотском автономном округе (14,2%), Магаданской области (10,4%), Якутии (10,1%), Тюменской области (8%), Санкт-Петербурге (6,6%) и Камчатском крае (5%).

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта — специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий, проживающий в городе. В 2021 году на фоне постковидного роста экономики межрегиональная трудовая миграция увеличилась. Но в 2022 году, уже на фоне снижения экономической активности, количество работников, готовых уезжать из своего региона, сократилось с 4% до 3,7%. Ниже этот показатель был в 2015 году, во время валютного кризиса.

«Российский рынок труда в целом характеризуется невысокой трудовой мобильностью. Помимо сезонных рабочих и вахтовиков на северных территориях, перемещение постоянных работников по большей части строится на стягивании трудовых ресурсов в Москву и несколько других крупнейших городов. Такая концентрация квалифицированных кадров затрудняет развитие значительной части территорий страны»,— прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Андрей Пугачев

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