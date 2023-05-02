Президент России Владимир Путин поддержал создание курорта «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.

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«Мне нравится этот проект, я думаю, что он хороший, нужно его поддерживать. Но нужно снять озабоченность руководства регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры»,— отметил российский президент.

Новый курорт будет создан на территории площадью 1,6 тыс. га. Его создание позволит открыть 25 тыс. рабочих мест, как отметил глава Анапы Василий Швец. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 250 млрд руб. Как ранее сообщили в мэрии, новый курорт позволит дополнительно привлечь от 3 до 5 млн туристов в год. Проект «Новой Анапы» хотят подготовить в 2024 году.

Анастасия Донскова

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