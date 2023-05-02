В Краснодаре 39% жителей выступают за запрет аренды электросамокатов

В Краснодаре 39% горожан высказались за то, чтобы запретить сервисы по аренде электросамокатов, приводит данные опроса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Противники подобных сервисов, опрошенные SuperJob, посетовали на отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для других водителей и пешеходов, которую так или иначе создают пользователи электросамокатов.

Больше всего за запрет работы сервисов аренды электросамокатов выступили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет – 44% опрошенных. Сторонников же подобных сервисов больше всего среди молодых краснодарцев в возрасте до 34 лет – 48% опрошенных, сообщается в исследовании онлайн-платформы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», https://www.kommersant.ru/doc/5492971 за первые шесть месяцев 2022 года Краснодарский край занял третье место среди регионов по числу ДТП с электросамокатами. В регионе было зарегистрировано 26 таких происшествий.

Всего в России за полгода тогда зарегистрировали 370 таких аварий, в которых погибли шесть человек, 382 — получили ранения. Чаще всего ДТП с мобильным транспортом, оснащенным электродвигателем, происходили на выездах с прилегающих территорий, на перекрестках (31%) и пешеходных переходах (32%).

Андрей Пугачев

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