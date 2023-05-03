Дорожники не хотят лишний раз выделяться

Власти Москвы и Подмосковья, выяснил “Ъ”, добиваются организации выделенных полос для общественного транспорта на подмосковных участках федеральных трасс М-5, М-7, М-8 и А-105. Проработать вопрос ранее поручил вице-премьер Марат Хуснуллин. Росавтодор сопротивляется, утверждая, что магистрали в текущем виде на выделенки не рассчитаны, высок риск пробок и, как следствие, «социальной напряженности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вопрос организации выделенных полос на федеральных трассах М-5, М-7, М-8 и А-105 (подъезд к Домодедово), выяснил “Ъ”, обсуждался в апреле на заседании одной из рабочих групп дирекции Московского транспортного узла. Проработать проект вице-премьер Марат Хуснуллин поручил в феврале, весной глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что выделенки точно появятся, но для этого нужно проделать «большую транспортную и технологическую работу». Напомним, выделенные полосы для проезда общественного транспорта существуют во многих городах России. Больше всего их в Москве (134 участка протяженностью более 440 км). Полосы есть в Казани, Санкт-Петербурге, ряде городов Московской области и других регионов.

Инициаторами появления автобусных полос на федеральных трассах столичного региона выступили правительства Москвы и Московской области, рассказали “Ъ” в Росавтодоре. «В настоящее время вопрос прорабатывается,— подтвердили “Ъ” в дептрансе Москвы.— Были проведены моделирование и анализ дорожной ситуации с учетом соблюдения баланса для всех участников дорожного движения — пассажиров городского транспорта и автомобилистов». В подмосковном минтрансе “Ъ” рассказали, что в 2022 году Москва и Подмосковье «пришли к мнению», что на М-5, М-7 и М-8 необходимо внедрить выделенки в качестве эксперимента, так как нужно предоставить приоритет общественному транспорту. «По каждой трассе курсируют больше двадцати автобусных маршрутов. Здесь высокий пассажиропоток и есть существенные задержки движения общественного транспорта,— рассказали в ведомстве.— Нет возможности избавить пассажиров от пробок другими способами, кроме как организовать выделенные полосы». В министерстве ожидают, что после внедрения выделенок автобусы в утренние и вечерние часы пик пойдут на 20–40 минут быстрее (в зависимости от трассы), появится «предсказуемое» время в пути до станций метро, за счет чего увеличится и пассажиропоток.

В Росавтодоре к идее относятся скептически. Там пояснили “Ъ”, что М-7 и М-8 не так давно реконструированы по проектам, в которых не было предусмотрено выделенных полос, и «их устройство неизбежно приведет к заторовым ситуациям, социальной напряженности и дополнительной экологической нагрузке». Подобный риск видят и в подмосковном минтрансе: «Но так как организация выделенок является экспериментом, специалисты будут мониторить и анализировать ситуацию,— говорят там.— В случае существенных ухудшений для личного транспорта будут вноситься корректировки в схемы организации дорожного движения».

Проектировать выделенки, считают в Росавтодоре, можно только после открытия в конце года трассы М-12 Москва—Казань (она способна снять часть нагрузки с М-7) и обхода поселка Октябрьский на М-5 (сейчас трасса проходит через этот населенный пункт, там часто случаются заторы). Что касается М-8, то здесь, считают в Росавтодоре, нужны новые боковые проезды. Технико-экономическое обоснование «рационально поручить» подмосковным властям.

У Росавтодора есть и ряд концептуальных возражений. Там напомнили, что по закону об автодорогах «федералки» соединяют, в том числе Москву со столицами сопредельных государств, столицами субъектов, но «обеспечение транспортной доступности» — функция местных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов. Кроме того, считают в агентстве, устройство выделенок является «малоэффективным решением» для улучшения движения общественного транспорта, составляющего не более 1,5% от всего транспортного потока: «При организации выделенки за счет существующих полос снижается пропускная способность автодороги ввиду образования конфликтных точек в местах пересечения маршрутов общественного транспорта с прочими участниками движения».

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” рассказал, что на одном из совещаний подмосковным властям предлагалось забрать на баланс трассу А-105 (сейчас ее курирует госкомпания «Автодор») и самостоятельно решать все проблемы этой дороги (связанные в том числе с плотной застройкой вдоль трассы), но регион не согласился. Из материалов дирекции следует, что выделенку на А-105 нужно рассматривать «в увязке» с «перспективной» реконструкцией трассы до 2030 года. В 2014 году, напомним, СМИ сообщали о возможном расширении этой дороги. Актуальных проектов или госзакупок по реконструкции А-105 “Ъ” не обнаружил.

Член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков считает, что полосу на А-105 возможно создать за счет «небольшого уширения» проезжей части, на остальных трассах — за счет переразметки. «На М-8 у МКАД и на начальном участке М-5 количество полос избыточно, одна из них точно может быть выделенной,— поясняет господин Мухортиков.— На М-7 переразметкой можно сузить существующие полосы, добавив еще одну автобусную. При грамотном проектировании рисков для пропускной способности и безопасности дорожного движения я не вижу». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что полосу можно сделать только на М-8. «На дороге до Домодедово наступит коллапс, если для движения авто останется одна полоса,— говорит он.— Отчасти ситуацию спасет то, что на выделенку уйдут таксисты, но, очевидно, станет хуже для большинства. Про многострадальную М-7 даже не буду говорить. М-5 тоже находится в состоянии перманентной перегрузки».

Иван Буранов