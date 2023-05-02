В Брянской области взорвано железнодорожное полотно, опрокинулись несколько вагонов

Близкий к МВД источник РБК и Telegram-канал «112» сообщили, что в Брянской области произошел подрыв железнодорожного полотна, в результате чего сошли с путей и опрокинулись несколько вагонов, пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз позднее подтвердил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская «сработало неустановленное взрывное устройство». По его словам, в результате с рельсов сошел локомотив и «несколько вагонов» грузового поезда, точное число губернатор не называет. В РЖД сообщили, что из-за «вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта» с рельсов сошли 20 вагонов.

Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места происшествия: на путях стоит состав из цистерн, вдоль них едет пожарная машина; она направляется к месту, где одна цистерна опрокинулась в кювет. По данным источника Shot, самодельное взрывное устройство «было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне». Сообщается о поиске диверсантов.

Telegram-канал Baza сообщил, что в 19:48 на железнодорожных путях произошли «сразу три взрыва» недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, который следовал из Брянска на Карачев. Всего в поезде было 70 вагонов.