Минэкономики оценило рост турпотока по России за первый квартал в 19%

Туристический поток по России в первом квартале 2023 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число туристических поездок иностранцев по России выросло на 13%. Это следует из предварительной оценки Минэкономики.

«По итогам I квартала рост продолжается. Почти на 20% увеличилось размещение в гостиницах по сравнению с I кварталом 2022 года. Турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан»,— говорится в отчете ведомства.

Заповедники и национальные парки посетили 2,3 млн туристов — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента с членами правительства. За весь 2022 год заповедники и национальные парки посетили 14 млн туристов — на 40% больше, чем в 2021-м.

Подробнее об этом — в материале «С кратким дружественным туристом».

Анастасия Ларина