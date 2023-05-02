Суду не понравились слова офицера

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил полковника Росгвардии Валерия Котовича к шести годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ. Обвиняемый вину не признавал, защита не согласилась с вынесенным судом решением и обжаловала его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Котович на заседании Ростовского-на-Дону военного гарнизонного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Валерий Котович на заседании Ростовского-на-Дону военного гарнизонного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии (ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии») Валерия Котовича признали виновным в распространении ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения по мотивам политической, национальной, идеологической ненависти (п. «а», п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему назначено шесть лет колонии общего режима, кроме того, он лишен звания полковника и права занимать определенные должности на три года после освобождения. Приговор не вступил в законную силу и уже обжалован защитой.

Процесс по делу Валерия Котовича в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде начался в декабре 2022 года. Из данных, оглашенных в суде, следует, что Валерий Котович — уроженец Украины, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ. С 2020 года служит в ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии» в должности начальника отдела закупок.

На одном из судебных заседаний начальник центра Алексей Кустов и его заместитель Эдуард Глебов рассказали, что после начала СВО у Валерия Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. Со слов коллег подсудимого Котовича, из-за начавшейся спецоперации он поссорился с братом и знакомыми, живущими на территории Украины, поэтому находился в подавленном состоянии.

Несколько коллег полковника заявили начальству, что он якобы называл российскую армию оккупантом и агрессором. При этом оба свидетеля подчеркнули, что знают о конфликтах и якобы имеющей место позиции Валерия Котовича только со слов подчиненных, а им самим полковник ничего подобного не говорил.

В пресс-службе гарнизонного военного суда «Ъ» сообщили, что полковник не признал вину. В прениях прокурор просил назначить обвиняемому девять лет колонии. Адвокаты подсудимого настаивали на необходимости прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления. Обсуждать подробно позицию Валерия Котовича по делу со СМИ его адвокаты отказались.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону