Снабженец Росгвардии наговорил на СВО

Как стало известно «Ъ», Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении полковника Росгвардии Валерия Котовича, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Коллеги полковника утверждают, что он называл российских военных оккупантами и агрессорами. По недавно введенной в Уголовный кодекс статье о фейках полковнику грозит до десяти лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Котович на заседании Ростовского-на-Дону военного гарнизонного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Валерий Котович на заседании Ростовского-на-Дону военного гарнизонного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Судебный процесс по делу полковника Росгвардии Валерия Котовича продолжается в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде с декабря 2022 года. На сегодняшнем заседании состоялся допрос двух свидетелей — начальников подсудимого.

Из данных, оглашенных на заседании, следует, что Валерий Котович родом с Украины. Окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ. С 2020 года служит в Южном центре материально-технического обеспечения Росгвардии (ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии») в должности начальника отдела закупок.

Начальник центра Алексей Кустов и его заместитель Эдуард Глебов рассказали, что после начала военных действий на территории Украины 24 февраля 2022 года у Валерия Котовича начались конфликты с другими сотрудниками.

Со слов коллег подсудимого Котовича, из-за начавшейся спецоперации он поссорился с братом и знакомыми, живущими на территории Украины, поэтому находился в подавленном состоянии.

Несколько коллег полковника заявили начальству, что он якобы говорил им об агрессивных действиях Вооруженных Сил РФ на территории Украины, в результате которых страдает мирное население, и прочее. При этом оба свидетеля подчеркнули, что знают о конфликтах и якобы имеющей место позиции Валерия Котовича только со слов подчиненных, а им самим полковник ничего из вышеописанного не говорил.

Валерий Котович, обращаясь к начальнику центра Алексею Кустову, отметил, что ему 27 февраля (в нерабочий день, воскресенье) было вынесено первое взыскание за все время службы. «А что, это как-то связано с СВО?» — уточнил судья. «Я считаю, что это связано с СВО, с личным отношением ко мне, которое по ряду причин стало меняться»,— ответил Валерий Котович, пообещав развить свою мысль в ходе допроса.

Позиция Валерия Котовича по делу неизвестна, его защита отказалась от общения со СМИ. Следующее заседание по делу назначено на 6 февраля, на нем планируется продолжить допрос свидетелей.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону