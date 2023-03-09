Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не только грипп, или Обзор ситуации с ОРВИ и SARS-CoV2 в России и в мире

Люди вернулись в доковидную эпоху

Осень и зиму прошлого года россияне впервые встретили без масок. И стало ясно, что разговоры «диванных вирусологов» об их неэффективности оказались не соответствующими действительности: в декабре и январе подъем и масштаб заболеваемости всеми ОРВИ, и гриппом в особенности, намного превысил цифры сезонов 2020–2021 годов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

А ведь ОРВИ вызываются представителями более десятка семейств микроорганизмов, и самых разных их видов насчитывается и вовсе под сотню. Поневоле задумаешься, что же сейчас вызывает у нас с вами простудные заболевания. Давайте попробуем разобраться, хотя до конца это сделать и ученым пока не под силу.

Грипп с опозданием

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждую неделю обновляется динамика заболеваемости вирусами гриппа в мире по данным, которые предоставляют в ВОЗ более ста национальных лабораторий по изучению вирусов гриппа, в том числе три российские (в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске). У нас в России максимум заболеваемости пришелся на конец декабря—январь, когда основной сезон гриппа в мире уже почти прошел. В сравнении с европейскими странами задержка, как видно из графика на рис. 1, была на одну- две-три недели, что неудивительно в связи с минимизацией авиасообщения с остальным миром. Но ситуация по выявляемым разновидностям вирусов гриппа у нас была практически такая же, как и в странах Европы.

Динамика заболевания гриппом в мире

Какими ОРВИ мы болели этой зимой

В России наиболее доступным источником в отношении информации по ОРВИ и гриппу является «Еженедельный национальный бюллетень по гриппу и ОРВИ» НИИ гриппа Министерства здравоохранения России в Санкт-Петербурге. Ниже — наиболее важные данные из этого «Бюллетеня» за четвертую неделю текущего года с моими комментариями.

На четвертой неделе 2023 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 78 случаев на 10 тыс. населения, был выше базовой линии (70,0) на 11,4% и выше еженедельного эпидемического порога на 14,9%. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% у более 24 из 61 города, приславшего данные: Барнаул, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Кемерово, Краснодар, Курск, Мурманск, Орел, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Севастополь, Симферополь, Сыктывкар, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск.

Лабораторными методами на четвертой неделе 2023 года при исследовании материалов от 8233 больных гриппом и ОРВИ в 47 городах зарегистрировано 1336 (16,2%) случаев гриппа. В том числе 413 (5,0%) случаев гриппа A подтипа H1N1pdm09 в 36 городах; 5 (0,06%) случаев гриппа A(H3N2) в 3 городах; 176 (2,1%) случаев несубтипированного гриппа А в 10 городах; 742 (9,0%) случая гриппа B в 39 городах. Это означает в совокупности с другими данными, что вирусы гриппа являются причиной лишь 16,2% ОРВИ в этих городах.

Остальные причины ОРВИ — это риновирусы (вызывают в основном легкий насморк), аденовирусы, вирусы парагриппа разных типов (семейство парамиксовирусов), метапневмовирусы и респираторно-синцитиальные вирусы (семейство пневмовирусов), обычные коронавирусы и SARS-CoV2, бокавирусы (семейство парвовирусов), респираторные энтеровирусы (семейство пикорнавирусов) и бактериальные инфекции разных семейств и типов, наиболее опасные из которых — менингококки и пневмококки.

Вирусы гриппа типов А и В

Из вирусов гриппа главными в этом сезоне являются вирусы гриппа типа А подтипа H1N1 (pdm09 — пандемичный вирус 2009 года, около 70%) и подтипа H3N2 (0,25%), а также типа В (около 30%). В принципе — картина, сходная с 2021 годом, но, по данным генетических исследований, штаммы этого сезона немного изменены в сравнении со штаммами прошлого сезона, особенно для вирусов гриппа типа А.

Какие бывают вирусы гриппа (по данным ВОЗ)

Существует четыре типа вирусов сезонного гриппа — типы A, B, C и D. Из них вирусы гриппа A и B вызывают сезонные эпидемии гриппа.

Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в соответствии с комбинациями гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA), белков на поверхности вируса. В настоящее время среди людей циркулируют вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2). A(H1N1) сейчас обозначают как A(H1N1)pdm09, поскольку именно эта разновидность вызвала пандемию 2009 года и впоследствии сменила практически полностью вирусы сезонного гриппа A(H1N1), циркулировавшие до 2009 года. Известно, что пандемии в ХХ веке вызывали только вирусы гриппа типа А.

Вирусы гриппа В не подразделяются на подтипы, но могут подразделяться на линии/ветви. В настоящее время циркулирующие вирусы гриппа типа В принадлежат к линиям В/Ямагата и В/Виктория.

Вирус гриппа С выявляется очень редко и обычно приводит к легким формам ОРВИ. Поэтому он не представляет проблемы для общественного здравоохранения.

Вирусы группы D инфицируют крупный рогатый скот. По имеющимся данным, они не инфицируют людей и не вызывают у них заболеваний.

Что касается чувствительности вирусов гриппа к химиопрепаратам, то в Национальном центре по гриппу (Санкт-Петербург) было проведено изучение чувствительности 58 вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 к ингибиторам нейраминидазы (озельтамивир, занамивир). Все изученные вирусы были чувствительны к нейраминидазным ингибиторам. Так что эти препараты стоит принимать, но иметь при этом в виду, что они эффективны только при приеме в первые—вторые сутки заболевания.

Ковид

По данным на 1 февраля 2023 года, на территории РФ зарегистрировано 21 958 696 случаев инфекции ковида (за все время мониторинга с 2020 года). Кроме того, согласно поступившей информации на четвертой неделе, в системе надзора за гриппом и ОРВИ по результатам ПЦР-анализа клинических материалов от 9318 больных новый коронавирус SARS-CoV-2, в том числе субвариант «кракен», был выявлен в 758 (8,1%) случаях ОРВИ.

Какие вакцины бывают против гриппа

Эффективность противогриппозной вакцины зависит от того, насколько циркулирующие в данный период (сезон) вирусы антигенно совпадают с вирусами, содержащимися в вакцине. Из-за постоянно изменяющейся природы вирусов гриппа Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных мер ВОЗ (ГСЭГО) — система национальных центров по гриппу и сотрудничающих центров ВОЗ во всем мире — осуществляет непрерывный мониторинг за вирусами гриппа, циркулирующими среди людей, и дважды в год обновляет состав противогриппозных вакцин.

На протяжении многих лет ВОЗ обновляет свои рекомендации в отношении состава трехвалентной вакцины, нацеленной на три наиболее представленных циркулирующих типа вируса (два подтипа вируса гриппа А и один подтип вируса гриппа В). Но начиная с сезона гриппа 2013–2014 годов в Северном полушарии в вакцины рекомендуется вводить четвертый компонент. Четырехвалентные вакцины в дополнение к вирусам, входящим в состав трехвалентной вакцины, включают не одну, а две линии/ветви вирусов гриппа типа В, и они обеспечивают более широкую защиту против гриппа.

Предэкспозиционная и постэкспозиционная профилактика, то есть прием противовирусных препаратов до заболевания гриппом или при первых же его симптомах, возможна, но ее эффективность зависит от ряда факторов, таких как индивидуальные особенности, тип воздействия и риск, связанный с воздействием.

Мой комментарий к приведенным выше данным НИИ гриппа. Выходит, что доля нынешнего коронавируса в ОРВИ — менее 10%, что намного меньше прошлого сезона. Скорее всего, дело в том, что в прошлом сезоне до 40% населения переболело — в основном, в легкой форме — вариантом «омикрон» и его субвариантами, поэтому вместе с вакцинированными людьми коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России весьма значителен.

ОРВИ негриппозной этиологии

Частота их выявления (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекции) составила по результатам ПЦР 11,1%, по результатам иммуноферментного анализа (парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекция) — 8,7%.

Мой комментарий к приведенным выше данным НИИ гриппа. Если прибавить сюда грипп, то вместе получится 28%. Что же обуславливает остальные 72%? Наиболее возможные причины: (1) пока что несовершенство диагностических средств, которые выявляют не все виды вирусов в семействах; (2) есть еще не открытые вирусы, вызывающие ОРВИ; (3) поздние сроки забора проб в ходе ОРВИ (после третьего дня заболевания даже чувствительности ПЦР не хватает для выявления патогена; (4) отсутствие или неприменение системных диагностических средств на разные виды бактериальных респираторных патогенов. Дорого это. Но хотя бы выборочно это все-таки делать стоит.

Самые простые меры против ОРВИ

По многолетним оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3–5 млн случаев тяжелой болезни и к 290–650 тыс. случаев смерти. Поэтому, помимо вакцинации и противовирусного лечения, весьма предусмотрительным будет соблюдать очень простые, но при этом эффективные меры предосторожности, а именно: регулярное мытье рук; надлежащая респираторная гигиена — прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим удалением; предотвращение касаний без крайней нужды к глазам, носу и рту немытыми руками; своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми; предотвращение тесных контактов с больными.

В «Бюллетене» НИИ гриппа в общем списке заболеваний ОРВИ также присутствует такая группа болезней, как тяжелые острые респираторные инфекции, или ТОРИ. На вирусы ОРВИ обследовано 62 больных, и при этом ОРВИ зарегистрировано в 7 (11,3%) случаев ТОРИ, в том числе 3 случая респираторно-синцитиальной, 3 — риновирусной и 1 — бокавирусной инфекции. Мой комментарий. По всей видимости остальные причины ТОРИ — бактериальные инфекции. В целом же таких тяжелых инфекций — около 1% от всех острых респираторных инфекций — ОРИ (бактериальных и вирусных).

На COVID-19 обследовано 72 больных ТОРИ в 7 городах, выявлено 6 (8,3%) случаев коронавируса SARS-СoV-2, в том числе в Москве (2) у ребенка возрастной группы 0–12 мес. и у больного возрастной группы 65 лет и старше; в Санкт-Петербурге (2) у ребенка возрастной группы 5–14 лет, у больного возрастной группы 15–29 лет; в Чите (2) у ребенка возрастной группы 5–14 лет, у больного возрастной группы 30–64 года. И это намного меньше, чем год назад, то есть роль COVID-19 стала небольшой.

Заключение

1. В конце 2022 — начале 2023 года стало понятно, что мир в части ОРВИ практически вернулся в доковидную эпоху, потому что доля коронавируса SARS-CoV2 в ОРВИ составила менее 9% и продолжает снижаться. Летальность от «нового» коронавируса также сильно снизилась и составляет сейчас менее 0,4%, что сравнимо с летальностью от наиболее патогенных разновидностей вирусов гриппа А и В.

2. Вместе с тем люди, особенно из групп риска, от ковида умирают, хотя и в меньшей степени. Поэтому вакцину против коронавирусной инфекции надо обновить на основе варианта «омикрон», потому что старые вакцины, построенные на основе исходного «уханьского» варианта, не защищают от инфицирования субвариантами «омикрона». Хотя и уменьшают тяжесть заболевания и снижают смертность от него. Компании «Пфайзер» и «Модерна» с сентября 2022 года перешли на выпуск новых, «омикронных» версий вакцины, которые в ряде стран уже применяются.

3. В части профилактики гриппозной инфекции вакцины у нас в этом сезоне доступны только отечественные. Основные вакцины от гриппа, которые предлагают россиянам в этом году, предназначены для защиты от трех подтипов вирусов гриппа — вирусов гриппа A подтипа H1N1, вирусов гриппа A подтипа H3N2 и вирусов гриппа B одной или двух эволюционных линий. Четырехвалентные вакцины — это в которых как раз есть компоненты обеих линий вируса гриппа В и это — самые современные вакцины. Их в перечне российских вакцин всего две, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать четырехвалентные вакцины с 2014 года.

4. Что стратегически стоит делать по изучению вирусов, вызывающих ОРВИ:

А). Необходимо в кооперации с зарубежными лабораториями продолжить и развивать далее выявление и изучение истинных причин острых респираторных инфекций (ОРИ) — ведь мы пока что можем идентифицировать лишь около половины из них.

Б). Надо интенсифицировать поиск, проверку и внедрение в практику новых специфических (а не якобы «укрепляющих иммунитет») противовирусных препаратов против конкретных вирусов — селективных ингибиторов вирусных ферментов, поскольку они наиболее эффективны.

В). Необходимо более оперативно переходить на производство четырехвалентных вакцин против гриппа и более оперативно менять в них антигены на более актуальные.

Г). Мониторинг за ОРВИ и ОРИ в России существенно ниже по охвату, чем в ведущих зарубежных странах, а его результаты мало доступны населению. Из-за этого многие наши граждане игнорируют вакцины и другие защитные меры.

Сергей Нетесов, академик РАН, доктор биологических наук, профессор, Новосибирский государственный университет

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...