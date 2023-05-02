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Коммерсантъ FM
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Morgan Stanley планирует сократить 3 тыс. рабочих мест

Топ-менеджеры банка Morgan Stanley рассматривают планы по сокращению 3 тыс. рабочих мест к концу июня нынешнего года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, «знакомые с такими дискуссиями».

Отмечается, что цель менеджмента — сокращение 5% рабочих мест. Сокращения будут распределены по всем департаментам банка, за исключением подразделения, занятого управлением частными капиталами. Наиболее пострадают, сообщает газета, подразделения, занимающиеся инвестбанкингом и работой с ценными бумагами. В настоящее время в банке работает в общей сложности 82 тыс. человек.

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Андрей Келекеев

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