Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 апреля

9:37. Белгородский власти получили заявки от 26 предприятий на восстановление или поддержание деятельности бизнеса, пострадавшего от украинских обстрелов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, федеральные средства на это регион уже получил. При этом крупный ущерб власти будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших. «Надеюсь, выплаты будут произведены максимально быстро, без проволочек и предприятия, получив деньги, восстановят свою экономическую активность. Надеюсь, уже в конце года будем открывать уже восстановленные предприятия и радоваться вместе с собственниками, радоваться вместе с работниками, что жизнь в Белгородской области продолжается», — написал Вячеслав Гладков.

8:20. С 10 мая по телефону службы 122 можно будет уточнить все вопросы, которые касаются прохождения воинской службы, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «Надеюсь, сможем быстро и качественно отработать схему взаимодействия с Министерством обороны, с военными комиссариатами для того, чтобы наши семьи получали максимально быструю и точную информацию о том, где находятся их близкие, какое у них состояние здоровья, ответить на вопросы, связанные с выплатами, и многие-многие другие темы, которые так вас интересуют», — написал глава региона. Такое решение было принято по итогам прямых эфиров, в которых жители жаловались губернатору на отсутствие ответов со стороны военкоматов.

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