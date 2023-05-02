Новосибирский метрополитен увеличил выручку на 6,7%

МУП «Новосибирский метрополитен» по итогам 2022 года показал выручку в размере более 2 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Чистая прибыль МУП составила 18 тыс. руб. В 2021 году предприятие получило 1,9 млрд руб. выручки и 16 тыс. руб. чистой прибыли, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Два года назад – в 2020 году – метрополитен получил убыток в размере 328,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Пассажиропоток метрополитена в 2022 году составил 77,3 млн пассажиров, годом ранее – 75 млн человек (в 2020 году — 58,1 млн). В допандемийном 2019 году он составлял 84,5 млн человек.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть на Красноярском экономическом форуме предложил ВЭБ.РФ рассмотреть возможность участия в проекте обновления подвижного состава новосибирского метрополитена. Срок эксплуатации действующих вагонов завершается в 2031 году. «Сейчас прорабатывается вопрос о приобретении новых пятивагонных поездов взамен старых четырехвагонных. Всего необходимо приобрести десять новых составов», - говорил он. Стоимость одного состава оценивалась ранее в 900 млн руб.

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Оксана Павлова