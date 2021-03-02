Новосибирский метрополитен получил в 2020 году около 330 млн рублей убытка

По итогам 2020 года выручка МУП «Новосибирский метрополитен» составила 1,4 млрд руб. (в 2019 году — 1,8 млрд руб.), убыток превысил 328 млн руб., следует из отчетности организации. По данным МУП, в 2020 году метрополитен перевез 58,1 млн пассажиров. В 2019 году этот показатель составил 84,4 млн пассажиров.

Весной 2020 года власти Новосибирска сообщали, что из-за введенных антиковидных ограничений пассажиропоток новосибирского метрополитена резко сократился. В апреле станция метро «Площадь Ленина» обслуживала около 6 тыс. пассажиров в сутки, ранее — около 34 тыс. Пик падения пассажиропотока в новосибирском метрополитене пришелся на первую неделю самоизоляции: вместо 280 тыс. пассажиров в сутки метро воспользовались 28 тыс. человек. Как ранее сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, из-за убытков планируемое приобретение нового состава из пяти вагонов пришлось отложить.

Оксана Павлова