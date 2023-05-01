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Коммерсантъ FM
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МВД Франции сообщило о почти 800 тыс. протестовавших по всей стране

По всей Франции в первомайских демонстрациях участвовало около 782 тыс. человек, они протестовали против уже принятой пенсионной реформы. В Париже на улицы вышли 112 тыс. человек, сообщает AFP со ссылкой на данные МВД Франции. По данным национального профсоюза CGT, по всей стране в демонстрациях участвовали 2,3 млн человек, из них в Париже — 550 тыс.

В Париже шествие переросло в стычки с полицией. По всей Франции на акции было мобилизовано 12 тыс. полицейских, от 5 тыс. до 8 тыс.— в Париже.

15 апреля во Франции был принят закон, повысивший возраст выхода на пенсию до 64 лет.

Мария Федотова

Массовые протесты против пенсионной реформы

Массовые протесты против пенсионной реформы

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