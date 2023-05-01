В Париже на акции против повышения пенсионного возраста произошли стычки демонстрантов с полицией

Первомайская демонстрация стартовала в Париже в 14:00 по местному времени с площади Республики. Профсоюзы обещали «мощную» акцию протеста против окончательно принятого 15 апреля закона, поднявшего возраст выхода на пенсию до 64 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier, Reuters Фото: Benoit Tessier, Reuters

Полиция предсказывает, что на улица Парижа ожидается от 80 тыс. до 100 тыс. человек, профсоюзы обещают в несколько раз больше.

Шествие началось со стычек с полицией. Этим занялись явившиеся на манифестацию Black Block и «желтые жилеты», полиция ответила им слезоточивым газом, но не стала мешать движению основной массы демонстрантов, которые направляются в конечную точку марша — на площади Нации.

Префект Парижа Лоран Нуньес накануне предупредил, что ожидает в столице «несколько тысяч опасных элементов... которые будут стараться помешать продвижению профсоюзного шествия». Чтобы им противостоять, по всей стране мобилизовано 12 тыс. полицейских, от 5 тыс. до 8 тыс.— в Париже.

С утра демонстранты, принадлежащие к радикальной экологической группе Extinction Rebellion, облили красной краской фасад отеля «Ритц» на Вандомской площади и музея Fondation Louis Vuitton в Булонском лесу, заявив, что они тем самым протестуют «против богатых».

Демонстрация сопровождается забастовками. Из-за невыхода на работу части авиадиспетчеров в аэропорту Шарль-де-Голль отменено 25% рейсов. 33% отменено в аэропорту Орли.

Парижское метро работает, кроме станций по маршруту шествия, которые закрыты с утра. В момент старта демонстрации над Парижем прошел проливной дождь с молнией, но и он не охладил энтузиазма ни манифестантов, ни погромщиков.

Алексей Тарханов, Париж