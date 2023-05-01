Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Париже на акции против повышения пенсионного возраста произошли стычки демонстрантов с полицией

Первомайская демонстрация стартовала в Париже в 14:00 по местному времени с площади Республики. Профсоюзы обещали «мощную» акцию протеста против окончательно принятого 15 апреля закона, поднявшего возраст выхода на пенсию до 64 лет.

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Полиция предсказывает, что на улица Парижа ожидается от 80 тыс. до 100 тыс. человек, профсоюзы обещают в несколько раз больше.

Шествие началось со стычек с полицией. Этим занялись явившиеся на манифестацию Black Block и «желтые жилеты», полиция ответила им слезоточивым газом, но не стала мешать движению основной массы демонстрантов, которые направляются в конечную точку марша — на площади Нации.

Префект Парижа Лоран Нуньес накануне предупредил, что ожидает в столице «несколько тысяч опасных элементов... которые будут стараться помешать продвижению профсоюзного шествия». Чтобы им противостоять, по всей стране мобилизовано 12 тыс. полицейских, от 5 тыс. до 8 тыс.— в Париже.

С утра демонстранты, принадлежащие к радикальной экологической группе Extinction Rebellion, облили красной краской фасад отеля «Ритц» на Вандомской площади и музея Fondation Louis Vuitton в Булонском лесу, заявив, что они тем самым протестуют «против богатых».

Демонстрация сопровождается забастовками. Из-за невыхода на работу части авиадиспетчеров в аэропорту Шарль-де-Голль отменено 25% рейсов. 33% отменено в аэропорту Орли.

Парижское метро работает, кроме станций по маршруту шествия, которые закрыты с утра. В момент старта демонстрации над Парижем прошел проливной дождь с молнией, но и он не охладил энтузиазма ни манифестантов, ни погромщиков.

Алексей Тарханов, Париж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...