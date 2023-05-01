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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма сообщили о сбитом беспилотнике

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на западе республики сбит беспилотник. Сбили его силы противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о сбитом беспилотнике. Он, по словам господина Развожаева, был сбит силами ПВО при отражении вражеской атаки.

«Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно»,— сообщил господин Аксенов, не раскрывая детали происшедшего. «Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит»,— выложил пост в своем Telegram-канале губернатор Севастополя на несколько минут позже главы Крыма.

В марте глава Крыма сообщал о сбитых беспилотниках 16-го, 22-го и 29-го числа, затем 29 апреля.

Об одном из подобных инцидентов над Черным морем читайте в публикации «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Мария Федотова

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