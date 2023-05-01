В Гаване откроют центр обучения русскому языку

В середине мая в столице Кубы Гаване откроется центр открытого образования по изучению русского языка, сообщил замминистра просвещения России Андрей Корнеев по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. Он отметил, что все необходимое оборудование уже доставлено в республику.

Как уточнил Андрей Корнеев, слова которого приводит ТАСС, обучение граждан Кубы по образовательным программам по русскому как иностранному языку будет проходить в очном формате на безвозмездной основе. Центр оборудуют интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности и другой необходимой для изучения русского языка и предметов на русском языке техникой.

Оператором образовательного центра станет Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко. Его откроют на территории Гаванского университета в середине мая 2023 года.

Подробнее о российско-кубинских отношениях — в материале «Ъ» «Куба все еще рядом».

Милена Костерева