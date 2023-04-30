Суд в Индии отпустил под залог задержанную за наркоторговлю олимпийскую медалистку из России

Задержанную в индийском Гоа 58-летнюю олимпийскую медалистку россиянку Светлану Варганову выпустили под залог. Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщили в генконсульстве РФ в Мумбаи. Госпожу Варганову задержали по обвинению в торговле наркотиками, по словам представителя дипмиссии, сейчас она предпочитает не сообщать о своем точном местонахождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается»,— сообщил представитель генконсульства. По его словам, бывшая спортсменка находится в Гоа, выходить на связь с официальными российскими властями она пока не намерена.

Светлана Варганова выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в плавании брассом на 200 м. Она стала чемпионкой мира 1982 года в этой дисциплине и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4x100 м.

Издание The Indian Express сообщало, что госпожа Варганова несколько лет проживала в Индии, где продавала наркотики иностранцам. Операция по поимке наркоторговцев шла около двух недель, писало издание. По его данным, задержанные входили в международный наркокартель, главным лицом в котором был гражданин России.

Мария Федотова