Глава МИД Венгрии: правильно ли ведет себя Будапешт как член НАТО, решать не Зеленскому

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Будапешт ведет себя в НАТО. Так господин Сийярто отреагировал на заявление господина Зеленского, что Венгрия ведет себя не так, как следует ожидать от члена Североатлантического альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Minchillo / AP Фото: John Minchillo / AP

«По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии как члена НАТО неуместно. К счастью, это не он решает»,— написал министр в Facebook (принадлежит Meta, в РФ признана экстремистской и запрещена; цитата по венгерскому изданию Nepszava).

Президент Украины ранее заявил, что правительство венгерского премьера Виктора Орбана не может диктовать, может ли его страна присоединиться к НАТО. «Как можно решить споры с Будапештом? Вопрос только в том, чего хочет венгерское правительство. Мне кажется, что в венгерской политической элите царит растерянность. Это очень странная ситуация. Может ли страна НАТО быть и с Россией, и против НАТО?» — заявил Владимир Зеленский в интервью журналистам из нескольких стран Северной Европы.

По его мнению, страна, называющая НАТО противником, не может быть союзником НАТО. «Я высказываю свое субъективное мнение: это неадекватное поведение»,— сказал господин Зеленский.

Nepszava отмечает, что, хотя господин Орбан неоднократно делал заявления против Украины, вопреки утверждению президента Украины никто из членов его правительства не называл НАТО противником.

В сентябре 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В этом году господин Зеленский получил приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Для вступления в альянс необходимо согласие всех стран-участниц.

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Мария Федотова