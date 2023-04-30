Российских каноистов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований. Они будут участвовать в нейтральном статусе, следует из пресс-релиза ICF.

Согласно решению ICF, атлеты из России и Белоруссии смогут получить доступ к соревнованиям после рассмотрения их заявок независимой комиссией на предмет позиции по специальной военной операции на Украине. Эта мера принята в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«В целях защиты проведения мероприятий и безопасности спортсменов ICF будет уважать любую позицию и решение национальных федераций, которые являются принимающей стороной соревнований ICF, не допускать отдельных нейтральных спортсменов»,— говорится в пресс-релизе. Вместе с тем ICF призвала уважать Олимпийскую хартию и создать условия, которые смогут гарантировать беспрепятственный доступ к соревнованиям для всех спортсменов.

Решения МОК были обнародованы 28 марта: комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Рекомендации касались только индивидуальных дисциплин и тех спортсменов, которые не оказывали поддержку боевым действиям России на Украине.

ICF отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях 1 марта 2022 года. Тогда же исполком отстранил официальных российских лиц от судейства, посещения любых встреч ICF и участия в них — этот запрет остается в силе.

Лусине Баласян