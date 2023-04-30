The Sunday Times: Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии

Несмотря на желание украинской армии достичь значительных результатов в ходе контрнаступления, это наступление, вероятно не оправдает ожиданий и властей, и западных союзников, пишет The Sunday Times со ссылкой на экспертов и офицеров. Они считают, что при этом откладывать контрнаступление не получится, в том числе по политическим причинам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) довольно быстро осваивают 230 новых и отремонтированных западных танков и 1550 бронемашин, отмечает The Sunday Times. При этом у них все еще нет необходимой противовоздушной обороны для крупной наступательной операции. Кроме того, ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов. Издание отмечает, что Украина за месяц использует больше 155-мм снарядов, чем США производят за год.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Sunday Times, должен сохранить поддержку Запада, возвращая «инвестиции» союзников в виде результатов, достигнутых в ходе боевых действий. Помимо этого, для сохранения баланса внутренней политики критически важны успехи наступления, отмечает издание. К примеру, The Sunday Times упоминает главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления.

В марте Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Между тем из утечки секретных документов Пентагона стало известно, что США сомневаются в способности Украины достичь своих целей по «возврату территорий».

По информации Politico, администрация президента США Джо Байдена готовится к возможной неудаче украинского контрнаступления, которое приведет к критике как внутри страны, так и за ее пределами. Источники Bloomberg сообщают, что в успешности контрнаступления сомневаются и страны Европы.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян