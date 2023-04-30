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Коммерсантъ FM
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Консульство России выясняет детали ареста россиян в Гоа по делу о наркоторговле

Консульство России в Мумбае сообщило, что поддерживает связь с «компетентными органами» штата Гоа в связи с арестом двоих россиян, включая 58-летнюю пловчиху Светлану Варганову. Детали происшедшего консульству неизвестны.

«По состоянию на сегодня ни задержанные, ни их родственники в генконсульство не обращались. Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников»,— сообщили «РИА Новости» в консульстве.

Сегодня, 30 апреля, The Indian Express сообщил, что в Гоа были арестованы три человека, двое из них — граждане России (помимо Светланы Варгановой арестован один полицейский). По данным издания, Светлана Варганова несколько лет проживала в Индии, где продавала наркотики иностранцам.

The Indian Express писал, что у задержанных изъяли наркотики — ЛСД, кокаин, метамфетамин, чарас, гидропон, гашишное масло — а также вырученные от их продажи деньги в разных валютах. По данным газеты, все задержанные входили в «международный наркокартель», «главным лицом» в котором был гражданин России.

Лусине Баласян

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