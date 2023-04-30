Главные новости к утру 30 апреля

Поселок Суземка Брянской области был дважды обстрелян за эту ночь. При первом обстреле погибли два мирных жителя. Один жилой дом разрушен снарядом полностью, еще два разрушены частично. При повторном обстреле системам ПВО удалось сбить несколько снарядов над поселком.

Президент США Джо Байден встретился с семьей Эвана Гершковича, корреспондента газеты Wall Street Journal, арестованного в России за шпионаж. Джо Байден сообщил, что его администрация «каждый день» работает над освобождением журналиста.

В Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога. Украинский телеканал ТСН сообщил, что в подконтрольном Украине Херсоне были слышны мощные взрывы. К утру воздушная тревога была отменена на территории всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что в отношении физлиц и юрлиц, работающих на военно-промышленный комплекс России, готовится новый пакет санкций. Кроме того, он пообещал «мощные шаги» для создания трибунала для расследования действий России.

Папа римский Франциск в рамках трехдневного визита в Венгрию встретился в Будапеште с беженцами, среди них было много украинцев.

Орбиту МКС подняли на 1,95 км перед стартом «Прогресса МС-23».

Издание The Indian Express сообщило, что на Гоа в Индии по обвинению в продаже наркотиков была арестована россиянка, серебряный призер московской Олимпиады, 58-летняя пловчиха Светлана Варганова. Вместе с ней был задержан еще один россиянин, бывший полицейский, его имя не раскрывается, газета называет его «вором в законе». По данным издания, Светлана Варганова уже несколько лет проживала в Индии, где продавала наркотики иностранцам в составе «международного наркокартеля», «главным лицом» в котором был россиянин.