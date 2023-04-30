Орбиту МКС подняли на 1,95 км перед стартом «Прогресса МС-23»

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 1,95 км перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23», чтобы сформировать баллистические условия. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-23"»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

После корректировки средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью Земли. Запуск «Прогресса МС-23» запланирован на 24 мая.

«Прогресс МС-22» пристыковался к МКС 11 февраля. В тот же день контур грузового корабля «Прогресс МС-21» изолировали от МКС из-за разгерметизации.

Анастасия Ларина