Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, в Херсоне сообщили о взрывах

В Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса оповещения граждан. Украинский телеканал ТСН сообщил, что в подконтрольном Украине Херсоне слышны мощные взрывы.

Поздним вечером 29 апреля воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

29 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Умани погибли 23 человека, был разрушен многоэтажный дом.

Минобороны России в тот же день сообщило, что ночью военно-космические силы нанесли «групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...