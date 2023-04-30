Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, в Херсоне сообщили о взрывах

В Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса оповещения граждан. Украинский телеканал ТСН сообщил, что в подконтрольном Украине Херсоне слышны мощные взрывы.

Поздним вечером 29 апреля воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

29 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Умани погибли 23 человека, был разрушен многоэтажный дом.

Минобороны России в тот же день сообщило, что ночью военно-космические силы нанесли «групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ».

Анастасия Ларина