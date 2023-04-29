Достроен проблемный ЖК «Парус» в Нижнем Новгороде

Строительство проблемного жилого комплекса «Парус» на Сенной площади завершено, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. Ключи от квартир получат 10 обманутых дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство ЖК «Парус» началось еще в 2008 году, но полностью остановилось в 2016-м в том числе из-за конфликтов и судов между акционерами «Волго-Вятской строительной компании» (ВВСК, застройщик). Ее признали банкротом летом 2017 года. В 2020 году ЖК готовностью 40% передали новому застройщику — ООО «Добрострой». Компания обещала достроить жилой комплекс к третьему кварталу 2021 года, затем к концу 2022 года, однако этого не произошло.

Елена Ковалева