Зарубежные СМИ: Каковы шансы Джо Байдена в президентской гонке?

Рейтинг Джозефа Байдена упал до минимума с момента инаугурации, его работу на посту президента США одобряют 37% граждан. Такие данные приводит исследовательская служба Gallup. Она с 3-го по 25-е апреля провела опрос более 1 тыс. совершеннолетних американцев. 59% респондентов оказались недовольны действующим главой государства, остальные не дали ответа. Ранее американский лидер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на участие в выборах 2024 года. Его перспективы в предстоящей президентской гонке стали одной из главных тем на страницах иностранных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Официальное вступление Джо Байдена в президентскую кампанию ставит вопрос, являются ли США страной для стариков, пишет Politico. Президент в свои 80 лет — самый пожилой глава государства в истории Америки. А его решение баллотироваться еще на один срок создает предпосылки для возможного матча-реванша с Дональдом Трампом, которому через два месяца исполнится 77. Но большинство демократов считают, что Байден все еще готов к работе, а предвыборная гонка 2020 года ясно показала: избирателям комфортнее видеть пожилых людей на руководящих должностях, будь то в политике или бизнесе.

Впрочем, республиканцы идут в атаку не только силами Дональда Трампа, сообщает The New Yorker. Экс-постпред США при ООН и еще один кандидат в президенты Никки Хейли назвала Байдена самым слабым лидером в современной истории Америки. Кроме того, в случае если политик не сможет управлять страной, то ее возглавит вице-президент Камала Харрис. Так что поддержка Байдена на выборах равносильна ее помазанию, заключает журнал.

The New York Times пишет, что на руку Джо Байдену могут сыграть проблемы у его главного конкурента. Бывший вице-президент Майк Пенс ранее дал показания в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия. Что именно он рассказал суду, пока неизвестно, однако его участие в расследовании может повлиять на ход выборов, ведь сам Пенс не исключал своего участия в президентской гонке.

А материал Wall Street Journal вышел под заголовком «Байден против Трампа в 2024 году? Не будьте так уверены». 70% демократов не хотят, чтобы баллотировался действующий президент. Более половины республиканцев не хотят, чтобы баллотировался Дональд Трамп. Сторонние же энтузиасты, как правило, умеренны и трезво мыслят. Но мы живем в затянувшееся безумное время в американской политике и сейчас может случиться все, подытоживает газета.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".