49% россиян оформили подписку на онлайн-кинотеатры

В начале 2023 года всеми видами подписки, включая бесплатную и оформленную на пробный период, пользовались 49% россиян, подсчитала международная исследовательская компания GfK. В четвертом квартале 2022-го подписки на онлайн-кинотеатры были оформлены у 46% жителей России. Эксперты отмечают, что такие показатели роста охвата всеми видами подписки в течение одного квартала зафиксированы впервые с конца 2021 года.

В опросе GfK приняли участие 7,5 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

Лидером на российском рынке стал сервис «Кинопоиск». Подписку на него оформили 21,1% городских жителей, платную подписку — 15,4%. Вторую строчку в рейтинге онлайн-кинотеатров занял сервис «Иви», на который подписались 10,1% россиян (платная подписка у 5,8%). На третьем месте Wink, подписку на который оформили 9,1%, платную подписку — 6,2%.

У онлайн-платформы KION общее количество подписчиков выросло с 5,8% до 7,9%, а число платящих — с 3,4% до 4,2%. У START общее количество подписчиков увеличилось с 1,6% до 2,2%. Платную подписку оформили 1,1% (против 0,8% в конце 2022 года).

Подробнее о ситуации на рынке онлайн-кинотеатров — в публикации «Ъ» «Зрители застряли в ТВ-каналах».

Милена Костерева