Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 апреля

11:00. Прихожане Орловской митрополии направили гуманитарную посылку землякам, участвующим в СВО. Общий вес посылки составил 3,5 т.

10:23. Ведется обстрел села Щетиновка Белгородского района Белгородской области, жителям приходят уведомления РСЧС.

9:40. МЧС сообщает об обстреле села Терезовка Шебекинского горокруга Белгородской области.

8:15. 16 апреля при выполнении боевых задач в ЛНР погиб еще один житель Курской области, участник СВО 23-летний Михаил Гайдуков, мобилизованный осенью прошлого года. Некролог опубликовала администрация Суджанского района, уроженцем которого был боец.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 апреля