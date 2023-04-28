Банк «Россия» нашел лунку во Всеволожске

Вчера градостроительный совет Ленинградской области согласовал концепции застройки участков во Всеволожске и Новосаратовке. Первая концепция предполагает строительство 240 тыс. кв. м жилья на 45 га у гольф-клуба Mill Creek во Всеволожске застройщиком ООО «СЗ "Всеволожск"», аффиллированным с акционерным банком «Россия», а вторая — масштабную застройку Новосаратовки на участке 47 га федеральным девелопером «Группа Самолет». Эксперты хорошо оценивают перспективность развития данных территорий, но напоминают о тяжелой транспортной ситуации в локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суммарный объем жилья, которое может быть построено во Всеволожске и Новосаратовке в рамках двух проектов, представленных вчера на градсовете Ленобласти, составляет около 640 тыс. кв. м

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Суммарный объем жилья, которое может быть построено во Всеволожске и Новосаратовке в рамках двух проектов, представленных вчера на градсовете Ленобласти, составляет около 640 тыс. кв. м

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С предложением по развитию территории рядом с существующим гольф-клубом и базой отдыха Mill Creek во Всеволожске на вчерашнем градостроительном совете Ленинградской области выступили один из архитекторов «Лахта Центра» Филипп Никандров («Горпроект») и глава архитектурного бюро «Градстройпроект» Андрей Семенов. На участке 45 га предполагается строительство 240 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, куда смогут переехать около 10 тыс. человек. Высота зданий ограничена восемью этажами. Для жителей построят два детских садика, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр. Для машин организованы подземные автостоянки, площадь озеленения составит 91 тыс. кв. м.

Заказчиком концепции выступает ООО «СЗ "Всеволожск"». Учредители компании — ООО «АБР Девелопмент», связанное с акционерным банком «Россия» (компания контролирует 90% доли «СЗ "Всеволожск"», которое находится у нее в залоге) и ООО «Управление проектами» Николая Нюганена, Артема Козлова и Евгения Рафаленка.

По оценке Ивана Починщикова, управляющего партнера IPG Россия, на застройку такого объема жилья потребуется примерно 20 млрд рублей. Наличие рядом загородного клуба эксперт не считает определяющим и влияющим на класс жилья в данной локации. «Вопрос соседства решается грамотной логистикой внутри территории и разделением потоков»,— замечает эксперт.

Концепция застройки 47 га в северной части Новосаратовки Всеволожского района выносилась на градсовет повторно. Архитекторы предлагают построить здесь 400 тыс. кв. м жилья с 18-этажными домами. Застройщик получил разрешение превысить высотность в предполагаемом ЖК за помощь обманутым дольщикам (см. «Ъ-СПб» от 07.04.2022). В перспективе жителям станут доступны два детских сада на 870 мест, школа на 1200 мест и физкультурный комплекс с бассейном. Транспортный каркас территории увязан со строительством региональной трассы «Новосаратовка — Колтуши», проектирование которого сегодня завершает ООО «РАТИ». По рекомендации градсовета разработчик разместил парковую зону с храмовым комплексом в северной части проекта, а также запланировал строительство социальной инфраструктуры на первом этапе. «Сегодня инвестор работает с местной администрацией, чтобы закрепить социальные обязательства в договоре о комплексном развитии территории»,— сообщила вчера пресс-служба строительного блока правительства Ленобласти.

В пресс-службе «Группы Самолет» уточнили, что пока сроки начала строительства и продаж не анонсируются, информация об этом появится позже.

Господин Починщиков предполагает, что для такого масштабного строительства инвестору придется вложить примерно 32–33 млрд рублей. Эксперт IPG Россия считает оба будущих проекта во Всеволожском районе привлекательными, их локация понятна и потенциальным покупателем жилья, и девелоперам. «Текущая ключевая проблема здесь — это транспортная доступность. На заявленный объем жилья недостаточно существующего уровня дорожно-транспортной сети района, он весьма проблемный с точки зрения пробок. Если не решить проблему, ситуация только усугубится»,— заключает господин Починщиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девелоперы Новосаратовки: «Группа Самолет», «Группа ЦДС» и Setl Group — финансируют предпроектные работы по созданию трамвайной линии Санкт-Петербург — Новосаратовка предварительной стоимостью 18 млрд рублей. Стоимость предпроектных работ в 25 млн рублей строительные компании делят соразмерно территориям застройки.

Александра Тен