Гран-при ММКФ получил латиноамериканский фильм «Три брата»

Гран-при 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) — премию «Золотой святой Георгий» — получил фильм «Три брата» бразильского режиссера Франсиско Папарелья. Картину снимали в Аргентине и Чили.

«Фильм с сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается мощный, душераздирающий фильм»,— объявил председатель жюри основного конкурса ММКФ, индийский режиссер Рахуль Равель (цитата по «Интерфаксу»).

Награду за лучший фильм конкурса документального кино — «Серебряного Святого Георгия» — получила картина Юлии Бобковой «История российских тюрем. Владимирский централ». В конкурсе «Русские премьеры» лучшим признали «Край надломленной луны» Светланы Самошиной.

«Серебряный святой Георгий» за режиссуру получил мексиканец Тонатью Гарсия за фильм «Черная луна» (лента также получила приз зрительских симпатий). Той же награды за лучшую мужскую роль удостоился Фернандо Арсе из Боливии («Те, кто внизу»). За лучшую женскую роль — японская актриса Кахо Сэто («Хрупкие цветы в потоке дней»). Спецпризом жюри отметило болгаро-канадского режиссера Теодора Ушева.

ММКФ открылся 20 апреля и завершится сегодня, 27 апреля. Основная конкурсная программа прошла в театре «Россия». В нее вошли 11 фильмов из разных стран.

Российские премьеры на Московском кинофестивале — в материале «Ъ» «Влечения на любой вкус».

Григорий Лейба