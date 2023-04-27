РФ и Турция официально оформили доставку российского ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев передал турецкому министру энергетики и природных ресурсов Фатиху Домнезу сертификат на доставку ядерного топлива к АЭС «Аккую». С этого момента станция официально стала ядерным объектом, а Турция — присоединилась к клубу стран с ядерной энергетикой. В церемонии по видеосвязи участвовали президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время церемонии

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время церемонии

Фото: пресс-служба президента РФ

«Жизненный цикл атомной станции, которую мы строим в Турции, составляет не менее 100 лет, а это значит, АЭС «Аккую» имеет все шансы встретить и двухсотлетний юбилей Турецкой Республики. Уверен, станция внесет свой вклад в надежное, экологически и экономически эффективное энергоснабжение нескольких поколений турецких граждан»,— отметил господин Лихачев в торжественной речи (цитата — пресс-служба Кремля).

Глава турецкого Минэнерго отметил, что «Аккую» для Турции — точка отправления в развитии атомной энергетики в стране. Он сообщил, что 500 турецких студентов сейчас учатся за границей, чтобы применить полученные знания в области атомной энергетики на Родине. «Мы очень быстро закроем тот промежуток, который мы должны закрыть, для того чтобы полноправно, полноценно осуществлять производство атомной энергии»,— отметил господин Домнез.

АЭС «Аккую» на побережье Средиземного моря в Турции «Росатом» возводит с 2018 года. Предполагается, что после выхода станции на полную мощность она покроет 10% от общей потребности Турции в электроэнергии.

Григорий Лейба