Глава Минобрнауки анонсировал кардинальные изменения в вузовских приемных кампаниях с 2024 года

Изменения в правилах проведения приемных кампаний в российские вузы начнут происходить в 2024 году, сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков. В 2023 году все мероприятия пройдут по устоявшимся правилам.

«В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы еще осенью 2022 года, и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ… Кардинальные все изменения — они последуют уже в приемной кампании 2024 года»,— сообщил министр на тематической пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В то же время Минобрнауки намерено апробировать новую систему приема на нескольких университетах уже в этом году. Господин Фальков выразил пожелание, чтобы в проект попали вузы разных специализаций из разных регионов.

В мае 2022 года Минобрнауки объявило об выходе российских вузов из Болонского процесса, в соответствии с которым освоение академической квалификации подразделяется на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин предложил вернуться к «советской» модели подготовки выпускников со сроком обучения в пять-шесть лет.

В апреле Валерий Фальков представил новую отечественную систему высшего образования. Студентам так же предлагаются три ступени высшего образования, но без одинаковых для всех программ сроков обучения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Университетам придется стать гибче».

Григорий Лейба