Пригожин поручил прекратить артиллерийский огонь в Бахмуте из-за визита американских журналистов

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что получил информацию о визите американских журналистов в Бахмут. В силу этого принято решение прекратить артиллерийский огонь в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Поступила информация, что "Цербер", командир 57 бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой»,— говорится в аудиозаписи, которую опубликовала пресс-служба Евгения Пригожина.

«Пресса эта святое»,— подчеркнул господин Пригожин. При этом он предостерег ВСУ от попытки подтянуть резервы во время прекращения огня.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. Город штурмуют бойцы частной военной компании «Вагнер» и контролируют большую его часть. На начало 2023 года, по данным местной администрации, Бахмут был разрушен на 60%.

Евгений Пригожин говорил, что длительная битва за город, которую он называл мясорубкой, «крайне выгодна российским войскам», так как сковывает крупные силы ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что взятие Бахмута откроет для России возможности наступления на Краматорск и Славянск.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска в Бахмуте взяты «в котел» и что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая снабжала украинскую группировку. Однако Евгений Пригожин опроверг это заявление.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина