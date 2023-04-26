Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 апреля

9:22. 2-й Западный окружной военный суд изменил приговор Курского гарнизонного военного суда рядовому-контрактнику, получившему три года лишения свободы в исправительной колонии по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Апелляция установила, что «противоправную деятельность» осужденный начал до указа о мобилизации, а значит, «новая», «мобилизационная» часть статьи не должна применяться. Его действия переквалифицированы с ч. 5 ст. 337 УК РФ на ч. 4 ст. 337 УК РФ; это повлекло уменьшение наказания на два месяца.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 25 апреля