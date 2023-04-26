Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость Brent в моменте опустилась ниже $78 впервые с 31 марта

Цена на июльский фьючерс нефть марки Brent опустилась ниже $78 за баррель на торгах на Лондонской бирже ICE. Brent торговалась по такой стоимости впервые с 31 марта этого года.

К 21:33 мск Brent продавалась по цене $77,99 за баррель, подешевев на 3,43% с открытия торгов сегодня утром, 26 апреля. К 21:45 она опустилась до $77,73 за баррель. Июньский фьючерс нефти марки WTI к 21:45 мск снизился на 4,35% с открытия сегодняшних торгов, до $74,09 за баррель.

По прогнозам Bank of America, в 2023 году цена на баррель нефти Brent увеличится в среднем до $100. Предполагаемый рост ожидается из-за восстановления спроса на нефть в Китае и сокращения поставок российской нефти.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...