Стоимость Brent в моменте опустилась ниже $78 впервые с 31 марта

Цена на июльский фьючерс нефть марки Brent опустилась ниже $78 за баррель на торгах на Лондонской бирже ICE. Brent торговалась по такой стоимости впервые с 31 марта этого года.

К 21:33 мск Brent продавалась по цене $77,99 за баррель, подешевев на 3,43% с открытия торгов сегодня утром, 26 апреля. К 21:45 она опустилась до $77,73 за баррель. Июньский фьючерс нефти марки WTI к 21:45 мск снизился на 4,35% с открытия сегодняшних торгов, до $74,09 за баррель.

По прогнозам Bank of America, в 2023 году цена на баррель нефти Brent увеличится в среднем до $100. Предполагаемый рост ожидается из-за восстановления спроса на нефть в Китае и сокращения поставок российской нефти.

Олеся Павленко