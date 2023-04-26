«Не могу говорить ни о чем другом»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Политика обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) за видеоролик, в котором он говорил о спецоперации, называя ее «войной», а символ СВО Z — «зигой». В ходе заседания сторона обвинения изучила доказательства преступления, но политик отказался признавать вину. После этого все участники процесса посмотрели часовой стрим, легший в основу дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании просмотрели часовой стрим Ройзмана, из-за которого было возбуждено дело

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На заседании просмотрели часовой стрим Ройзмана, из-за которого было возбуждено дело

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), началось в Октябрьском районном суде спустя восемь месяцев после возбуждения. Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге и, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы».

Сторона обвинения пояснила, что поводом для возбуждения уголовного дела стали выражения Евгения Ройзмана, где он, в частности, называет специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом не поясняя цели проведения СВО. Так, по мнению государственного обвинителя, господин Ройзман публично сообщил неограниченному кругу зрителей информацию, которая содержит «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ, т.е. дискредитации», а также вызвал широкий общественный резонанс.

На стадии изучения доказательств были озвучены результаты обысков, прошедших в день задержания Евгения Ройзмана, 24 августа, в его квартире и офисе. Как сообщал ранее его адвокат Владислав Идамжапов, «ничего криминального у экс-мэра не нашли и не изъяли», только его сотовый телефон. Также среди доказательств были результаты различных экспертиз и постановления судов о признании политика виновным в совершении административных правонарушений — в прошлом году он трижды был оштрафован по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация Вооруженных сил РФ»).

После этого участники заседания посмотрели часовой стрим, легший в основу дела.

На записи, в частности, на вопрос зрителя о том, почему Евгений Ройзман перестал регулярно публиковать видео на своем канале, он ответил: «После 24 февраля, когда идет война и гибнут люди, я не могу говорить ни о чем другом. А каждый раз говорить только об этом — физически невозможно».

На вопрос одной из женщин о том, как отговорить мужа участвовать в СВО, если «есть долги и нужны деньги», политик сказал: «Долги — это понятно, но убивать чужих детей, чтобы жили свои?». Евгений Ройзман заявил, что понимает предъявленные обвинения, но своей вины не признает. «Единственное, что я понял — я все грамотно излагал, мне даже возразить нечего. Меня удивило, что в деле семь томов. За бюджетные деньги столько народу проделало такой фронт работы. На мой взгляд, вещи совершенно нелепые»,— высказался политик в разговоре с журналистами.

«Весь час, все вопросы и ответы, в соответствии с обвинением, рассматриваются как преступный умысел, заранее организованные публичные действия, с помощью которых Евгений Ройзман преследовал единственную цель — убедить подписчиков своего сайта и дискредитировать ВС РФ»,— отметил адвокат политика Тимофей Гриднев. При этом, по словам политика, в ходе прямого эфира он не знал, какие вопросы будут задавать, «следовательно, не было и умысла». «Мне гораздо приятнее отвечать на вопросы о художниках, старообрядцах, книгах, истории Урала, но я отвечаю на то, что спрашивают»,— добавил он.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 10 мая. Евгений Ройзман предположил, что процесс по нему продлится недолго. «Существуют механизмы закончить все за три дня»,— отметил он.

Напомним, с марта прошлого года Евгения Ройзмана трижды оштрафовали на 50 тыс. руб. по ч.1. ст.20.3.3 КоАП РФ. Поводами для этого также были публикации в соцсетях, где он высказывался о проведении СВО. Ни одно из решений судов защите Ройзмана не удалось обжаловать.

Катерина Якушева