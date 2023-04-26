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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в военно-морском госпитале в Крыму. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным ФСБ, теракт планировался в Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Симферополе. При обыске у подозреваемого изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Какие-либо данные о задержанном не приводятся.

24 апреля ФСБ сообщила о задержании участника проукраинской группировки, планировавшего теракт в Санкт-Петербурге. По версии следствия, мужчина планировал поджечь несколько полицейских автомобилей, возбуждено дело о покушении на совершение теракта (ст. 30, ст. 250 УК РФ).

Лаура Кеффер

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