ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в военно-морском госпитале в Крыму. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным ФСБ, теракт планировался в Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Симферополе. При обыске у подозреваемого изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Какие-либо данные о задержанном не приводятся.

24 апреля ФСБ сообщила о задержании участника проукраинской группировки, планировавшего теракт в Санкт-Петербурге. По версии следствия, мужчина планировал поджечь несколько полицейских автомобилей, возбуждено дело о покушении на совершение теракта (ст. 30, ст. 250 УК РФ).

Лаура Кеффер