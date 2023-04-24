ФСБ сообщила о задержании участника проукраинской группировки, планировавшего теракт в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта на объекте МВД, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу территориального управления ведомства. Задержанного считают участником неназванной «проукраинской группировки».

Как установило следствие, мужчина намеревался поджечь несколько полицейских автомобилей. При обыске по месту жительства у него нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. Также при обыске были изъяты различные электронные носители. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта (ст. 30, ст. 250 УК РФ).

Сергей Яркин, Санкт-Петербург