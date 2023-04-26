«"Мерседес" пока остается "Мерседесом"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский размышляет, как смена владельца может повлиять на работу бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во вторник от компании АО «Мерседес-Бенц РУС» и от группы компаний «Автодом» пришли релизы, сообщающие о том, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz AG в России завершена. Уже в ближайшее время восстановятся отгрузки запасных частей Mercedes-Benz для центров продаж и сервиса марки. Возобновят в полном объеме свою работу сервисные станции, которые будут обслуживать не только ранее проданные у нас в стране автомобили, но и те, которые будут реализованы. Именно так.

В документах говорится о том, что клиентам будет предложен широкий выбор новых автомобилей Mercedes-Benz с гарантией. Каким образом они в обход санкций будут доставляться в Россию, не уточняется. Впрочем, в интервью руководители «Автодома» еще год назад заверяли, что каналы поставок как запчастей, так и новых автомобилей путем параллельного импорта уже налажены.

Что из этого получится и каковы будут цены, посмотрим. Может быть, новым хозяевам бизнеса удастся отчасти компенсировать стоимость поставки товара кривыми путями тем, что теперь не будет необходимости соблюдать, например, корпоративные требования немецкого менеджмента класть на пол сервисной зоны именно такую плитку, а в шоурум ставить стулья именно от этого производителя.

Хотя и тому и другому можно было бы найти достойные аналоги по цене в несколько раз ниже. «Вам нужны шашечки или вам нужно ехать?»,— как говорили в Одессе. Если вы купили в магазине Swed House кашпо для цветка, точно такое же, как когда-то в настоящем шведском магазине, важно ли вам, что на этом горшке не написано IKEA?

Кстати, в некоторых случаях приходится и название бренда менять. Так, тоже во вторник, пришла новость, что шинное производство Nokian, перейдя к российскому собственнику, поменяло имя на Ikon. То есть буквы чуть поменяли местами, зато смысл стал более понятен, он созвучен английскому icon — «образец», «эталон», «икона». «Мерседес» же пока остается «Мерседесом». Хотя бы в названии.