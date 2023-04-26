Ярославские коммунисты хотят провести первомайскую демонстрацию на проспекте Ленина

Ярославский обком КПРФ планирует провести 1 мая демонстрацию и митинг, сообщил «Ъ-Ярославль» первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов. Коммунисты хотят собраться на площади Карла Маркса и провести шествие по скверу на проспекте Ленина, не занимая проезжую часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский обком КПРФ Фото: Ярославский обком КПРФ

Финальной точкой демонстрации заявлен памятник Ленину на перекрестке проспекта Ленина и Советской улицы, там же планируется провести митинг. Заявка на проведение массового мероприятия направлена в территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов.

«Заявку подали, идет процесс согласования. Пока отказа нет»,— сообщил «Ъ-Ярославль» господин Парамонов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Тутаевского района предложили местным коммунистам перенести празднование Первомая «на иной день». Ярославские профсоюзы отказались от публичных мероприятий 1 мая по соображениям безопасности.

Антон Голицын