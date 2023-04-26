Тутаевским коммунистам предложили праздновать Первомай «в иной день»

Администрация Тутаевского муниципального района предложила провести местным коммунистам первомайскую демонстрацию в другой день, сообщил «Ъ-Ярославль» первый секретарь райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская демонстрация в Тутаеве

Фото: Алексей Шеповалов Первомайская демонстрация в Тутаеве

Фото: Алексей Шеповалов

Коммунисты подали в администрацию заявку на проведение шествия и митинга в День международной солидарности трудящихся, но получили отказ в письме от 21 апреля. Администрация обосновала запрет проведением в этот день в городе бегового полумарафона «Мир. Май. Молодость» в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу». Забег запланирован с 8:00 до 16:00, шествие — с 15:00 до 17:00. 24 апреля «в дополнение к ответу» организатору послали второе письмо.

«Предлагаем Вам изменить место и время публичного мероприятия — проведение в иной день на Юбилейной площади г. Тутаева, поскольку указанное место является специально отведенным местом для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов»,— говорится в письме за подписью управляющего делами администрации Тутаевского района.

Лидер местных коммунистов Алексей Шеповалов сказал «Ъ-Ярославль», что к предложению перенести Первомай на другой день относится «с улыбкой».

«Пересечения маршрута с марафоном у нас нет. Они говорят об антитерроре, но собираются провести массовый забег. Мы ждем, что администрация одумается и согласует. Они должны были нам предложить другое место. Мы будем действовать в рамках закона»,— сказал первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Антон Голицын