ВТБ запустит онлайн-банк во «ВКонтакте»

ВТБ планирует запустить онлайн-банк в социальной сети «ВКонтакте». Онлайн-банк заработает в конце апреля после тестирования. Об этом сообщил заместитель президента—председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ завершает тестирование и до конца апреля запустит полноценный онлайн-банк на платформе чат-ботов в "VK мессенджере"»,— сообщил Анатолий Печатников. В онлайн-банке можно будет проверить баланс карт и счетов, а также проводить платежи.

В январе ВТБ запустил свой онлайн-банк в Telegram. Клиентам банка стали доступны просмотр баланса карт и счетов, перевод денег через систему быстрых платежей, а также пополнение счета мобильного телефона прямо в Telegram.

Анастасия Ларина