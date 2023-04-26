Мишустин сообщил об обсуждении с Путиным новой модели госуправления

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание» в московском «Манеже» сегодня, 26 апреля, сообщил, что обсуждал с президентом Владимиром Путиным новую модель госуправления. По словам господина Мишустина, речь шла об отказе от «экспертного принятия решений» и о переходе к постановке задач «на основе достоверных данных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Смысл простой: получай информацию напрямую от первоисточника, минуя любых посредников, и обязательно учитывай обратную связь от граждан и бизнеса»,— рассказал господин Мишустин. Сразу же надо принимать во внимание изменения ситуации, отклонение от планов, от прогнозов, сказал он. «Не ломать то, что работает. По сути — создать платформенную модель государственного управления»,— пояснил господин Мишустин. Когда обсуждалась с президентом новая модель госуправления, он не сообщил.

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря 2022 года президент Владимир Путин поставил задачу повысить качество госуправления с помощью больших данных. Он обратил внимание на развитие такой модели управления в здравоохранении, образовании, ЖКХ. 24 ноября 2022 года глава государства призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта в каждый нацпроект и госпрограмму.

Во время выступления на марафоне «Знание» Михаил Мишустин также рассказал, что санкции против России — «это не временное явление», а стратегическая конкуренция между странами сейчас идет за умы людей. Он добавил, что в мире происходят процессы, оказывающие всестороннее влияние на общество, на все аспекты жизни, на каждого человека, и все эти процессы сильно взаимосвязаны. «Один из них — это развитие информационных технологий. Сейчас они являются важным условием качественного и долгосрочного экономического роста, применяются во всех сферах»,— добавил он.

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