Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин сообщил об обсуждении с Путиным новой модели госуправления

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание» в московском «Манеже» сегодня, 26 апреля, сообщил, что обсуждал с президентом Владимиром Путиным новую модель госуправления. По словам господина Мишустина, речь шла об отказе от «экспертного принятия решений» и о переходе к постановке задач «на основе достоверных данных».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Смысл простой: получай информацию напрямую от первоисточника, минуя любых посредников, и обязательно учитывай обратную связь от граждан и бизнеса»,— рассказал господин Мишустин. Сразу же надо принимать во внимание изменения ситуации, отклонение от планов, от прогнозов, сказал он. «Не ломать то, что работает. По сути — создать платформенную модель государственного управления»,— пояснил господин Мишустин. Когда обсуждалась с президентом новая модель госуправления, он не сообщил.

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря 2022 года президент Владимир Путин поставил задачу повысить качество госуправления с помощью больших данных. Он обратил внимание на развитие такой модели управления в здравоохранении, образовании, ЖКХ. 24 ноября 2022 года глава государства призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта в каждый нацпроект и госпрограмму.

Во время выступления на марафоне «Знание» Михаил Мишустин также рассказал, что санкции против России — «это не временное явление», а стратегическая конкуренция между странами сейчас идет за умы людей. Он добавил, что в мире происходят процессы, оказывающие всестороннее влияние на общество, на все аспекты жизни, на каждого человека, и все эти процессы сильно взаимосвязаны. «Один из них — это развитие информационных технологий. Сейчас они являются важным условием качественного и долгосрочного экономического роста, применяются во всех сферах»,— добавил он.

О культуре отмены всего русского — в материале «Ъ» «Отмена культуры отмены».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...