Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 апреля

8:34. С 26 апреля министерство экономического развития Белгородской области (находится в облцентре на проспекте Славы, 72, кабинет 104) начинает прием пакетов документов от руководителей тех предприятий, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, на прием первой очереди пакетов документов от бизнесменов отводится десять дней, затем им будут направлены средства. Далее начнется следующий этап приема документов, который уже беспрерывно продлится до 15 декабря включительно.

8:20. Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области. По данным властей региона, пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях и линия электропередачи.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 апреля