Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

УГМК вернулся на старое место

Екатеринбуженки в 16-й раз выиграли чемпионат России

Женский баскетбольный клуб УГМК в 16-й раз в своей истории стал победителем чемпионата России. Во вторник екатеринбурженки за явным преимуществом победили и в третьем матче финальной серии против победителя прошлогоднего первенства курского «Динамо» — со счетом 79:56. Добавим, что в этом сезоне «лисички» выиграли все три турнира, в которых участвовали, а их победная серия растянулась на внушительные 44 матча.

Фото: БК «Динамо» Курск

Фото: БК «Динамо» Курск

Год назад УГМК не стал чемпионом России. Событие само по себе было знаковым. На протяжении без малого полутора десятилетий уральская команда безраздельно царила на внутренней арене, а еще очень часто точно также господствовала и на арене международной (с 2013 года «лисички» пять раз первенствовали в Евролиге, а всего побеждали в главном еврокубке шесть раз). Но после начала событий на Украине УГМК в одночасье остался без целой россыпи талантливых легионеров и главного тренера Мигеля Мендеса. И тут как тут оказалось курское «Динамо». Курянки много лет пытались потеснить УГМК в первенстве России, но безуспешно. Однако прошлогодним своим шансом они воспользовались, оформив первый в своей истории титул чемпиона страны.

Нисколько не умаляя заслуг «Динамо» стоило признать, что УГМК в той истории не хватило совсем немного времени, чтобы перестроиться на внутренние резервы. Да, с похожими проблемами столкнулись и другие команды Премьер-Лиги, но все же их зависимость от «импорта» была заметно ниже. Так что в новом сезоне руководству клуба нужно было менять подходы к работе, адаптироваться к новым условиям. Этот путь клубы-династии вынуждены время от времени проходить. Но именно умение перестраиваться выделяет их на фоне других команд.

В условиях когда прежнего потока желающих играть в Екатеринбурге иностранок не было, ставка была сделана на внутренние ресурсы. Это одновременно и точечная селекция и большее доверие молодежи. И все это под руководством главного тренера Дмитрия Донскова, принимавшего в 2022 году команду в экстренном порядке.

В итоге в Екатеринбурге снова удалось собрать очень сбалансированный коллектив. Да, в центре (во всех смыслах) была проверенная Мария Вадеева, но при этом состав обрел глубину. Именно ее не хватало в конце прошлого сезона. И в итоге на ту же Вадееву выпадала чрезмерная нагрузка. Центровая практически не уходила с площадки, что и сказывалось в важные моменты. А стоило наладить баланс, как прежняя гегемония УГМК вернулась. Команда по ходу сезона не уступила ни разу. Она выиграла и Суперкубок страны, и Кубок России, а во вторник подобралась и к очередному триумфу в первенстве Премьер-лиги. В финале УГМК снова уже шестой раз подряд противостояло «Динамо». Курянки сезон прошли не столь безупречно как екатеринбурженки, в регулярном первенстве они уступили семь раз, и хоть и финишировали вторыми, но с отрывом всего в одну победу от МБА. Но уже в play-off тот же МБА «Динамо» уверенно выбило из турнира, а в финальной серии команда показала, что недооценивать ее ни в коем случае нельзя. Скажем во второй встрече финала УГМК пришлось буквально выцарапывать победу у «Динамо». Так что все основания надеяться на то, что серия не окажется сухой, растянется больше чем на три игры, были. Они, правда, не оправдались. В третьем матче, проходившем в Курске, хозяйки слишком уж медленно входили в игру. Настолько, что оглянуться не успели, как угодили под екатеринбургский каток. И трех минут не прошло, как гости уже набрали 10 безответных очков. К середине первой четверти они вели 17:1. Надо отдать «Динамо» должное — команда пыталась что-то придумать. Но тщетно. УГМК наступал дружным фронтом. Сразу пять баскетболисток гостей показали результативность на уровне 10 очков и больше (а Вадеева к своим 12 очкам добавила еще 10 подборов), что не оставило «Динамо» шансов. УГМК победил со счетом 79:56 и вернул себе титул. К слову это была 44 подряд победа уральской команды. До повторения прежней, совершенно безумной победной серии в 73 игры (она прервалась прошлой весной) еще не близко, но похоже все шансы на улучшение достижения есть.

Добавим, что после завершения матча Российская федерация баскетбола (РФБ) под эгидой которой проводится Премьер-Лига, назвала символическую пятерку турнира. В нее вошли разыгрывающая Александрия Бентли (УГМК), атакующий защитник Мария Крымова (МБА), легкий форвард Дарья Игнатова («Спарта& К»), тяжелый форвард Жосселина Майга (МБА) и центровая Елизавета Шабанова («Динамо»). Самым ценным игроком турнира признана Мария Вадеева.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...