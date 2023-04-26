УГМК вернулся на старое место

Женский баскетбольный клуб УГМК в 16-й раз в своей истории стал победителем чемпионата России. Во вторник екатеринбурженки за явным преимуществом победили и в третьем матче финальной серии против победителя прошлогоднего первенства курского «Динамо» — со счетом 79:56. Добавим, что в этом сезоне «лисички» выиграли все три турнира, в которых участвовали, а их победная серия растянулась на внушительные 44 матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Динамо» Курск Фото: БК «Динамо» Курск

Год назад УГМК не стал чемпионом России. Событие само по себе было знаковым. На протяжении без малого полутора десятилетий уральская команда безраздельно царила на внутренней арене, а еще очень часто точно также господствовала и на арене международной (с 2013 года «лисички» пять раз первенствовали в Евролиге, а всего побеждали в главном еврокубке шесть раз). Но после начала событий на Украине УГМК в одночасье остался без целой россыпи талантливых легионеров и главного тренера Мигеля Мендеса. И тут как тут оказалось курское «Динамо». Курянки много лет пытались потеснить УГМК в первенстве России, но безуспешно. Однако прошлогодним своим шансом они воспользовались, оформив первый в своей истории титул чемпиона страны.

Нисколько не умаляя заслуг «Динамо» стоило признать, что УГМК в той истории не хватило совсем немного времени, чтобы перестроиться на внутренние резервы. Да, с похожими проблемами столкнулись и другие команды Премьер-Лиги, но все же их зависимость от «импорта» была заметно ниже. Так что в новом сезоне руководству клуба нужно было менять подходы к работе, адаптироваться к новым условиям. Этот путь клубы-династии вынуждены время от времени проходить. Но именно умение перестраиваться выделяет их на фоне других команд.

В условиях когда прежнего потока желающих играть в Екатеринбурге иностранок не было, ставка была сделана на внутренние ресурсы. Это одновременно и точечная селекция и большее доверие молодежи. И все это под руководством главного тренера Дмитрия Донскова, принимавшего в 2022 году команду в экстренном порядке.

В итоге в Екатеринбурге снова удалось собрать очень сбалансированный коллектив. Да, в центре (во всех смыслах) была проверенная Мария Вадеева, но при этом состав обрел глубину. Именно ее не хватало в конце прошлого сезона. И в итоге на ту же Вадееву выпадала чрезмерная нагрузка. Центровая практически не уходила с площадки, что и сказывалось в важные моменты. А стоило наладить баланс, как прежняя гегемония УГМК вернулась. Команда по ходу сезона не уступила ни разу. Она выиграла и Суперкубок страны, и Кубок России, а во вторник подобралась и к очередному триумфу в первенстве Премьер-лиги. В финале УГМК снова уже шестой раз подряд противостояло «Динамо». Курянки сезон прошли не столь безупречно как екатеринбурженки, в регулярном первенстве они уступили семь раз, и хоть и финишировали вторыми, но с отрывом всего в одну победу от МБА. Но уже в play-off тот же МБА «Динамо» уверенно выбило из турнира, а в финальной серии команда показала, что недооценивать ее ни в коем случае нельзя. Скажем во второй встрече финала УГМК пришлось буквально выцарапывать победу у «Динамо». Так что все основания надеяться на то, что серия не окажется сухой, растянется больше чем на три игры, были. Они, правда, не оправдались. В третьем матче, проходившем в Курске, хозяйки слишком уж медленно входили в игру. Настолько, что оглянуться не успели, как угодили под екатеринбургский каток. И трех минут не прошло, как гости уже набрали 10 безответных очков. К середине первой четверти они вели 17:1. Надо отдать «Динамо» должное — команда пыталась что-то придумать. Но тщетно. УГМК наступал дружным фронтом. Сразу пять баскетболисток гостей показали результативность на уровне 10 очков и больше (а Вадеева к своим 12 очкам добавила еще 10 подборов), что не оставило «Динамо» шансов. УГМК победил со счетом 79:56 и вернул себе титул. К слову это была 44 подряд победа уральской команды. До повторения прежней, совершенно безумной победной серии в 73 игры (она прервалась прошлой весной) еще не близко, но похоже все шансы на улучшение достижения есть.

Добавим, что после завершения матча Российская федерация баскетбола (РФБ) под эгидой которой проводится Премьер-Лига, назвала символическую пятерку турнира. В нее вошли разыгрывающая Александрия Бентли (УГМК), атакующий защитник Мария Крымова (МБА), легкий форвард Дарья Игнатова («Спарта& К»), тяжелый форвард Жосселина Майга (МБА) и центровая Елизавета Шабанова («Динамо»). Самым ценным игроком турнира признана Мария Вадеева.

Арнольд Кабанов