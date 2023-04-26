Магазины без границ

Законопроект Минцифры, который должен обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, будет затрагивать не только эту компанию. По данным “Ъ”, запрет на «дискриминацию» приложений распространят одновременно на владельцев систем, изготовителей телефонов и операторов крупных магазинов приложений. Производители и продавцы электроники опасаются, что излишнее регулирование приведет к росту серого рынка, а эксперты не исключают закрытия региональных магазинов от Apple и Google в ответ на новые меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” узнал подробности готовящегося законопроекта Минцифры, по которому предлагается обязать разработчиков мобильных платформ позволять установку мобильных приложений из внешних источников. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки соответствующего законопроекта, сообщил, что норма коснется всех владельцев мобильных операционных систем и производителей устройств; в Минцифры подтвердили, что разрабатываемые нормы затронут «не только Apple».

По словам источника, компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников и создавать «дискриминационные условия» для приложений, установленных таким образом — в частности, в области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений. Также производители, согласно законопроекту, не должны будут ограничивать пользователя в возможности удалять приложения.

О разработке упомянутого законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев впервые сообщил в декабре 2022 года, на фоне удаления приложений российских подсанкционных банков из международных магазинов. Министр сравнивал его с принятым в ноябре законом ЕС «О цифровых рынках» (DMA), который, в частности, призван обязать Apple разрешить установку мобильных приложений из альтернативных магазинов или из интернета. 25 апреля господин Шадаев сказал, что Минцифры рассчитывает внести документ в Госдуму в весеннюю сессию.

Apple и Google, несмотря на остановку деятельности в России, продолжают управлять региональными магазинами приложений (Google — без возможности обновлять и покупать платные приложения). В 2022 году на Android — единственной системе, позволяющей устанавливать альтернативные магазины, появились RuStore (разрабатывает VK под эгидой Минцифры), NashStore (АНО «Цифровые платформы»), RuMarket (выпущен нынешним гендиректором агрегатора такси Bibi в России Анатолием Сморгонским) и AppBazar (МТС).

Под действие законопроекта, по словам источника “Ъ”, подпадут и владельцы магазинов приложений с аудиторией от 10 млн человек в месяц. Аудитория магазина RuStore в России среди пользователей Android старше 12 лет составила именно 10 млн, сообщили “Ъ” в VK по данным Mediascope Cross Web (в Mediascope подтвердили информацию). Предполагается, что площадки должны будут обеспечивать свободный доступ к приложениям и их установку на равных условиях. Предполагается, что перечень магазинов приложений будет вести Роскомнадзор. В ведомстве сообщили “Ъ”, что законопроект к ним не поступал.

Директор проектной деятельности NashStore Владимир Зыков считает, что законопроект создаст возможности для развития всего сегмента магазинов мобильных приложений. В RuMarket, однако, сказали, что именно от Apple будет зависеть практика исполнения как DMA, так и готовящихся российских норм: «Вероятнее всего, компания будет диктовать условия для альтернативных магазинов приложений». В VK не ответили на вопросы о законопроекте, в МТС отказались от комментариев.

Так как в Россию ввозятся телефоны, предназначающиеся производителем для других рынков, их подпадание под российское законодательство стоит оценивать по региону учетной записи, говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб: «Пока что у App Store и Google Play есть российские сегменты, и они должны соответствовать региональным особенностям». Он считает, что усиление регулирования может повысить вероятность того, что Apple и Google закроют их, однако «такой вариант пока маловероятен».

Представитель РАТЭК (объединяет Samsung, Huawei, «М.Видео-Эльдорадо» и другие) Антон Гуськов заявил, что чрезмерное регулирование обычно приводит к увеличению серого сегмента экономики: «То, что нельзя продавать легально, начинает перетекать на сомнительные с точки зрения легальности рынки и интернет-каналы. А легальный сегмент просто уменьшается».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина