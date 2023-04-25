Дом 1874 года в Самаре стал выявленным объектом культурного наследия

Установлена историко-культурная ценность дома унтер-офицера Некрасова А.Д. на ул. Ульяновская, 28, в Самаре. В связи с этим здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликован на портале правовой информации.

В отношении здания в течении года будет проведена государственная историко-культурная экспертиза. Дом был построен в 1874 году.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело после пожара в доме Челышева. Он является памятником культурного наследия XIX века. Преступление квалифицировано по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований использования объектов культурного наследия народов РФ, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере). Предварительно установлено, что пожар в жилом доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 500 тыс. руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дом Челышева "поврежден в крупном размере"».

Георгий Портнов