Дом Челышева «поврежден в крупном размере»

В Самаре возбуждено уголовное дело после пожара в доме Челышева, памятнике культурного наследия XIX века. Преступление квалифицировано по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований использования объектов культурного наследия народов РФ, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере). Предварительно установлено, что пожар в жилом доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Ленинского района Самары признала обоснованным постановление полиции о возбуждении уголовного дела после пожара в доме Челышева. Преступление квалифицировано по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований использования объектов культурного наследия народов РФ, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере). Об этом сообщает городская прокуратура.

Полиция и надзорное ведомство пришли к выводу, что пожар в здании 22 марта произошел из-за не­осторожного обращения с огнем. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 500 тыс. руб.

«В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, ход расследования взят прокуратурой района на контроль»,— говорится в сообщении.

Доходный дом Челышева находится на ул. Красноармейская, 60. Он был построен в 1899 году по проекту архитектора Александра Щербачева и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Пожар в многоквартирном жилом доме начался в прошлую среду около 21.00 (MSK+1) и был ликвидирован в четверг, 23 марта, в 7.24 (MSK+1). В здании горел третий этаж и часть кровли. Площадь пожара составила 1400 кв.м. Никто не пострадал. В доме зарегистрированы 110 человек, было эвакуировано 60 жильцов. В региональном ГУ МЧС назвали предварительную причину пожара — неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.

Глава Самары Елена Лапушкина тогда сообщила, что в ближайшее время пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям — жителям, квартиры которых пострадали от пожара, будут предложены варианты жилья из маневренного фонда. Сколько квартир выгорело, не сообщается. Также стартовал сбор финансовой помощи погорельцам.

В конце прошлой недели Елена Лапушкина рассказала в своем Telegram-канале о том, что часть жителей уже оформили необходимые заявления на выплату материальной помощи и получение жилья из маневренного фонда, если в пожаре пострадало их единственное жилье. «В первую очередь необходимо провести техническую экспертизу фундамента, кровли, коммуникаций, перекрытий и несущих конструкций, чтобы понимать устойчивость здания»,— отметила мэр.

В марте прошлого года в доходном доме Челышева также произошел пожар. Еще в феврале 2019 года частично обрушилась крыша этого здания. До того, летом 2015 года, произошло обрушение одного из балконов доходного дома.

Статья 243.1 УК РФ (нарушение требований использования объектов культурного наследия народов РФ, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за два года, либо обязательных работ до 360 часов. Также статьей предусмотрены принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Как отмечает адвокат уголовно-правовой практики Vinder Law Office Анастасия Лукьянова, несмотря на то, что прокуратура поддержала решение следственных органов о законности и обоснованности возбуждения уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ, случаи возбуждения уголовных дел по данной норме уголовного закона являются достаточно редкими.

«Стоит отметить и неопределенную процессуальную перспективу инициирования данного уголовного дела в части его направления в суд для рассмотрения по существу. Данные обстоятельства обусловлены прежде всего неопределенностью в части описания обязательных признаков преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ, в частности, субъекта преступления»,— рассуждает Анастасия Лукьянова.

Исходя из немногочисленных примеров в правоприменительной практике, эксперт предполагает, что обвинение в совершении преступления будет предъявлено собственнику пострадавшего здания: «В соответствии с положениями ст. 40 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ” на собственника или иного законного владельца имущества, являющегося объектом культурного наследия, возлагается обязанность обеспечения комплекса мер, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и его историко-культурной ценности. Несоблюдение данной обязанности влечет наступление правовой ответственности ввиду особого законодательного режима имущества. Органу следствия предстоит установить конкретный перечень неисполненных ответственным лицом мероприятий по сохранению здания».

Анастасия Лукьянова отмечает, что, согласно примечанию к ст. 243.1 УК РФ, обязательным условием для привлечения субъекта к уголовной ответственности является установление достаточной суммы причиненного зданию вреда в части стоимости восстановительных работ, которая должна превышать 500 тыс. руб.: «В противном случае субъект правонарушения подлежит лишь административной ответственности по ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ­народов РФ)».

Ани Айвазян