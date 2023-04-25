В Самаре еще один участок с многоквартирным домом изъят под стройку метро

Власти постановили изъять еще один земельный участок с недвижимостью на нем в Самаре для строительства новой станции метро. Распоряжение подписало региональное правительство.

Документ предписывает изъять земельные участки в Ленинском районе города площадью 249 и 21 кв. м. Также в списке значатся объект индивидуального жилищного строительства площадью 41,2 кв. м и многоквартирный дом (125,1 кв. м) на ул. Самарская, 238.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее заказчик и подрядчик строительства новой станции метро «Театральная» в Самаре были привлечены к ответственности за увеличение сроков проекта. Им были назначены штрафы.

Георгий Портнов